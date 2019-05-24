Шахтеры установили неподалеку от здания городской мэрии две большие палатки, а также натянули брезент в сквере перед зданием городского совета.

В грузинском городе Чиатура (регион Имеретия) уже десять дней как продолжается забастовка шахтеров пяти шахт компании Georgian Manganese и их сторонников. Часть из них восьмой день голодает в центре с требованием повышения заработной платы и улучшения условий медицинского страхования, передает Sputnik Грузия.

Протестующие выдвигают несколько требований: повышение зарплат шахтерам компании Georgian Manganese на 50%; улучшение условий медицинского страхования для работников и членов их семей; защита всех активистов акции от оказания на них давления в период забастовки и после; установление запрета на передвижение по городу Чиатура крупнотоннажных грузовых машин.

В то же время, по информации «ИнтерпрессНьюс», три шахтера зашили себе рты после того, как истек срок, данный ими администрации на исполнение своих требований.

«Вчера три шахтера зашили рты. Администрация не удовлетворила наши требования, это стало причиной крайней формы протеста. Забастовка продолжится, пока требования не будут удовлетворены. Предложение Georgian Manganese неприемлемо. Вместе с нами почти весь город, забастовка продолжится», — передает слова одного из бастующих «ИнтерпрессНьюс».

Между тем в Georgian Manganese (оператор шахт по добыче марганцевой руды в городе Чиатура) готовы поэтапно увеличить зарплату бастующим шахтерам, но лишь если они возобновят работу, сказал финансовый директор компании Мераб Ломинадзе в эфире Первого канала.