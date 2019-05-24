Трамп продаст оружие саудитам в обход Конгресса

Президент США Дональд Трамп хочет поставлять оружие Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на возражения Конгресса. Как пишет The New York Times, речь идет о партии военных самолетов, высокоточных управляемых ракет и другого оружия на сумму около $7 млрд.

В свою очередь сенаторы высказали свое возмущение таким шагом. "Я разочарован, но не удивлен, что администрация Трампа еще раз не смогла расставить приоритеты в наших долгосрочных интересах национальной безопасности или отстаивать права человека, а вместо этого оказывает помощь авторитарным странам, таким как Саудовская Аравия", - заявил сенатор-демократ Боб Менендес.

Менендес высказал свое возмущение тем, что данное решение последовала после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Сенатор Крис Мерфи также раскритиковал это решение: "Нет новой "экстренной" причины продавать бомбы саудитам, которые упадут в Йемене, и это лишь усугубляет там гуманитарный кризис. Это создает невероятно опасный прецедент, который будущие президенты могут использовать для продажи оружия без проверки Конгресса".