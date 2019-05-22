США нашли виновников атаки на танкеры Саудовской Аравии

По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.

С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тыс. военных.

12 мая произошли две атаки на танкеры вблизи берегов ОАЭ. Агентство Tasnim со ссылкой на источники писало, что в Фуджейре произошло несколько взрывов и загорелись несколько нефтяных танкеров, местные власти заявляли, что взрывов не было. В МИД Эмиратов позже сообщили, что «диверсионные операции» не привели к человеческим жертвам или же утечке топлива с судов. В заявлении дипведомства не уточнялось, как именно были атакованы танкеры. 14 мая саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что неизвестные с помощью дронов атаковали насосные станции Saudi Aramco, в результате чего была остановлена прокачка нефти по трубопроводу Восток-Запад.