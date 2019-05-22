В Венесуэле заключенные устроили бунт: десятки убитых

В результате беспорядков, вспыхнувших в полицейском изоляторе в районе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, погибли не менее 29 заключенных, 19 сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС.

Для подавления бунта были привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями.

Это уже не первый случай массовой гибели заключенных в пенитенциарных заведениях Венесуэлы. Так, в марте 2018 года при пожаре в полицейском изоляторе города Валенсия погибли не менее 68 человек, в августе 2017 года при подавлении бунта в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо были убиты не менее 37 человек.