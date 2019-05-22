Президент УЕФА встал на защиту Азербайджана

«Решение было принято футболистом, - заявил Чеферин в интервью немецкому Spiegel. – Азербайджан дал гарантии безопасности игрока. Если футбол прогнется под этим давлением, мы не сможем ничего организовывать в будущем. Нам удалось обеспечить безопасность во время чемпионата Европы-2016 во Франции, когда целью террористических атак стала целая страна».

На вопрос о том, что якобы «в Азербайджане есть проблемы с правами человека», президент УЕФА ответил: «В других странах ситуация такая же. Означает ли это, что болельщики в Баку не заслуживают живого футбола?»