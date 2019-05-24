Новое заявление Ильхама Алиева по Карабаху

«Все видят, что в связи с нагорно-карабахским конфликтом существуют двойные стандарты. Как так может быть, что верховный орган в мире - Совбез ООН принимает четыре резолюции, в которых открыто говорится, что армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий, но эти резолюции не выполняются?»

Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на церемонии ифтара, организованного в четверг председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в своей резиденции.