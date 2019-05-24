В Дагестане у бывшего главы местного управления Росреестра и четырех его сотрудников обнаружили более 300 объектов недвижимости на 20 миллиардов рублей. Чиновников подозревают в участии в преступном сообществе, пишет Эхо Кавказа со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

По оценкам следователей, ущерб от действий экс-главы регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова и его подчиненных составляет 370 миллионов рублей. Следственный комитет ходатайствует об аресте недвижимости подозреваемых.

По версии следствия, чиновники создали в 2000 году преступное сообщество, которое занималось незаконным обогащением и незаконными операциями с землей, принадлежащей государству. По данному делу также задержаны депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов и специалист-эксперт республиканского управления Росреестра Зулейхат Дагирова. Их подозревают в участии в преступном сообществе.

Как сообщает Коммерсант, члены организованного преступного сообщества действовали, по мнению следователей, в интересах бывшего мэра столицы республики Саида Амирова, который сейчас отбывает пожизненный срок.