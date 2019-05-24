Сегодня в Баку пройдет второй день чемпионата Европы по спортивной аэробике. В борьбу вступят взрослые спортсмены.

Спортивная аэробика – одна из самых красивых и зрелищных гимнастических дисциплин. Спортсменок, занимающихся этим видом, специалисты и зрители считают чуть ли не самыми привлекательными с точки зрения строения тела. Поэтому неудивительно, что Национальная гимнастическая арена в эти дни стала местом, куда съехались аэрокрасавицы со всей Европы.

Вот лишь несколько красоток, за выступлениями которых можно следить на соревнованиях в Баку: