Главные красавицы чемпионата Европы в Баку ФОТО

Отдел спорта

Сегодня в Баку пройдет второй день чемпионата Европы по спортивной аэробике. В борьбу вступят взрослые спортсмены.

Спортивная аэробика – одна из самых красивых и зрелищных гимнастических дисциплин. Спортсменок, занимающихся этим видом, специалисты и зрители считают чуть ли не самыми привлекательными с точки зрения строения тела. Поэтому неудивительно, что Национальная гимнастическая арена в эти дни стала местом, куда съехались аэрокрасавицы со всей Европы.

Вот лишь несколько красоток, за выступлениями которых можно следить на соревнованиях в Баку:

Миа Певералл (Великобритания)
Миа Певералл
Ивелина Лукаки (Болгария)
Аделиа Копонен (Финляндия)
Барбора Карликова (Чехия)
Ирина Добрягина (Россия)
Сара Кутини (Италия)
Анна Булло (Италия)
Медина Мустафаева (Азербайджан)
Лаура Банчеровски (Венгрия)
Анна Серра Солис (Испания)
Екатерина Пыхтова (Россия)

Билеты на чемпионат Европы можно приобрести по адресу ticketing.mga.az. Также билеты можно купить в кассах Национальной гимнастической арены.

В субботу, когда будет разыграно командное первенство у взрослых, соревнования начнутся в 12:00 и продлятся до 18:45 с часовым перерывом между 15:00 и 16:00.

В воскресенье пройдут финалы. Решающие выступления молодых спортсменов начнутся в 10:00 и продлятся до 13:30. А в 14:30 стартуют финалы у взрослых.

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