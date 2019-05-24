Главные красавицы чемпионата Европы в Баку ФОТО
Сегодня в Баку пройдет второй день чемпионата Европы по спортивной аэробике. В борьбу вступят взрослые спортсмены.
Спортивная аэробика – одна из самых красивых и зрелищных гимнастических дисциплин. Спортсменок, занимающихся этим видом, специалисты и зрители считают чуть ли не самыми привлекательными с точки зрения строения тела. Поэтому неудивительно, что Национальная гимнастическая арена в эти дни стала местом, куда съехались аэрокрасавицы со всей Европы.
Вот лишь несколько красоток, за выступлениями которых можно следить на соревнованиях в Баку:
Билеты на чемпионат Европы можно приобрести по адресу ticketing.mga.az. Также билеты можно купить в кассах Национальной гимнастической арены.
В субботу, когда будет разыграно командное первенство у взрослых, соревнования начнутся в 12:00 и продлятся до 18:45 с часовым перерывом между 15:00 и 16:00.
В воскресенье пройдут финалы. Решающие выступления молодых спортсменов начнутся в 10:00 и продлятся до 13:30. А в 14:30 стартуют финалы у взрослых.