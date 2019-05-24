Новое заявление президента Грузии о спорах на границе с Азербайджаном
"Я приветствую возобновление процесса делимитации грузино-азербайджанской госграницы". Как сообщает haqqin.az, об этом на своей странице в Twitter написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Глава грузинского государства выразила уверенность в том, что процесс уже скоро даст результаты.
"Убеждена, что стороны будут руководствоваться установившимися между двумя странами многолетними дружескими отношениями и стратегическим партнерством", - написала она.
Напомним, что в Баку 23-24 мая состоялись консультации по вопросам делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией. 12-е заседание госкомиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией прошло в Баку под руководством заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Грузии - Халафа Халафова и Лаши Дарсалия.