Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест. Об этом пишет The Sun.

По последним данным, накануне скончался в своей палатке 56-летний ирландец Кевин Хайнс. Альпинист из Индии Нихал Багван погиб от истощения, а американец Дональд Линн Кэш скончался на горе после перенесенной болезни.

Также некоторые альпинисты умерли, ожидая своей очереди на восхождение на гору. На этой неделе также умер 27-летний индиец Нихал Багван, проведя в очереди более 12 часов.

Как отмечается, один мужчина упал с вершины и в настоящее время его ищут спасатели.