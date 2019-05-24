Резкое ухудшение погоды в Центральном Аране «Азеришыг» приняло превентивные меры
Для предотвращения возможных последствий, вызванных резким ухудшением погодных условий в регионе Центральный Аран накануне вечером, ОАО «Азеришыг» предприняло необходимые превентивные меры. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.
По его словам, для обеспечения нормального режима работы электросетей был усилен контроль в региональных управлениях по обеспечению электроэнергией в Гёранбойском, Тертерском и Бардинском районах, а также приняты другие опережающие меры.
«Как вы знаете, за последние годы ОАО «Азеришыг» реконструировало сети электроснабжения в регионах, были обновлены трансформаторы, построены новые подстанции и проведены кабели. Благодаря этому сеть электроснабжения, в том числе и в районах Центрального Арана, достаточно устойчива к резким ухудшениям погодных условий. Вместе с тем, мы всегда учитываем прогнозы синоптиков и предпринимаем превентивные меры, чтобы обеспечить население бесперебойным энергоснабжением даже при экстремальных погодных условиях», - сказал он.
Танрыверди Мустафаев добавил, что в настоящее время, на территории всей страны потребители обеспечены бесперебойным энергоснабжением.
«Произошедшие ночью в некоторых местах аварии были оперативно устранены. Вместе с тем, если в результате сильных порывов ветра у потребителей возникнут перебои с энергоснабжением, то мы просим их сразу позвонить на нашу «горячую линию» 199. Сотрудники «Азеришыг» готовы оперативно устранить проблемы с энергоснабжением», - сказал он.