По его словам, для обеспечения нормального режима работы электросетей был усилен контроль в региональных управлениях по обеспечению электроэнергией в Гёранбойском, Тертерском и Бардинском районах, а также приняты другие опережающие меры.

«Как вы знаете, за последние годы ОАО «Азеришыг» реконструировало сети электроснабжения в регионах, были обновлены трансформаторы, построены новые подстанции и проведены кабели. Благодаря этому сеть электроснабжения, в том числе и в районах Центрального Арана, достаточно устойчива к резким ухудшениям погодных условий. Вместе с тем, мы всегда учитываем прогнозы синоптиков и предпринимаем превентивные меры, чтобы обеспечить население бесперебойным энергоснабжением даже при экстремальных погодных условиях», - сказал он.