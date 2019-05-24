По его словам, правительство Азербайджана предоставило лондонскому клубу и УЕФА больше письменных гарантий, чем когда-либо для въезда спортсменов в страну. Однако, несмотря на это, Мхитарян отказался от поездки на финальный матч Лиги Европы, в котором «Арсенал» 29 мая сыграет с другой английской командой - «Челси».

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов в интервью CNN заявил, что Азербайджан сделал все, чтобы развеять опасения футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

«Вы хотите еще больше гарантий?! – удивляется Азад Рагимов, отвечая на вопросы Аманды Дэвис из CNNSport. - Что вы имеете в виду, когда говорите «больше»? Что может быть больше 100-процентной гарантии? Мы сделали все, что понимается под словом «безопасность». Что еще мы можем сделать?

Может, нам отправить за Мхитаряном частный самолет в сопровождении двух истребителей F16 Fighting Falcons? Я не знаю, что еще мы можем сделать».

Министр заявил, что УЕФА и «Арсенал» получили от Азербайджана «всю возможную и невозможную документацию».

«Со своей стороны я отправил письма с гарантиями, подписанные от имени правительства, АФФА и всех государственных органов, отвечающих за безопасность», - подчеркнул Азад Рагимов.

Министр напомнил, что Азербайджан собирается принимать не команду из Армении, а клуб из Великобритании. На вопрос о том, звонил ли он сам Мхитаряну, Азад Рагимов с улыбкой ответил:

«Конечно, нет. Я и номера его не знаю. Но наш посол в Лондоне в своем интервью предложил Мхитаряну связаться с ним, однако ответа не последовало».

Также у министра спросили: смогут ли лица армянской национальности посетить Баку в следующем году, когда Азербайджан примет четыре матча Евро-2020?

«Мы никогда не устанавливали никаких ограничений для въезда в Азербайджан на спортивное мероприятие, - отвечает А.Рагимов. - Гражданам армянского происхождения необходимо заранее подать документы на визу в Азербайджан. Это может занять чуть больше времени, чем в случае с любым другим туристом, приезжающим в нашу страну. Это единственное отличие. А так, никаких ограничений нет».