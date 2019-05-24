Владимир Познер пообедал с Николом Пашиняном

Тележурналист Владимир Познер встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом он сказал во время презентации своей книги "Прощание с иллюзиями" в Ереване, пишет pozneronline.

"Встреча с премьер-министром Николом Пашиняном продлилась полтора часа. Это был обед, а не интервью", – сказал Познер армянским журналистам.

Познер сказал, что смущается, когда его называют легендарным или великим. Он просто хорошо делает свою работу и не считает, что делает что-то особенное.

"Когда встречался сегодня с Пашиняном, подумал: премьеру делать нечего, зачем встречаться с журналистом. Я подумал, вот Пашинян сам был журналистом, и если бы его тогда принял премьер, то он удивился бы?" – вопросил Познер.