После того, как вчера завершились футбольные чемпионаты Болгарии и Армении, стали известны все потенциальные соперники чемпиона Азербайджана « Карабах а» в 1-м и во 2-м квалификационных раундах Лиги чемпионов. Как мы уже привыкли, « Карабах » будет «сеяным» при жеребьевках этих стадий, которые состоятся 18 июня.

Таким образом, в 1-м раунде, в котором примут участие 32 команды, у «Карабаха» 16 «несеяных» потенциальных соперников:

«Судува» (Литва), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Валлетта» (Мальта), победитель предварительного раунда с участием чемпионов Гибралтара, Андорры, Сан-Марино и Косово, «Пяст» (Польша), «Пюник» (Армения) (с этой командой «Карабах» в любом случае не сыграет), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия), «Калью Номме» (Эстония), «Сутъеска» (Черногория), «Партизани» (Албания), «Валюр» (Исландия), «Линфилд» (Северная Ирландия), «Торсхавн» (Фареры), «Рига» (Латвия), «Сабуртало» (Грузия).

Во 2-м раунде сыграют 20 клубов. «Карабаху» могут достаться 10 «несеяных» команд: «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Шериф» (Молдова), «Русенборг» (Норвегия), ХИК (Финляндия), «Дандолк» (Ирландия), «Дюделанж» (Люксембург), «Шкендия» (Македония), «ТНС» (Уэльс), «Слован» (Словакия), АИК (Швеция).

Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится 22 июля – до старта 2-го раунда. Чтобы оказаться «сеяным» и при жеребьевке 3-го раунда «Карабаху», во-первых, надо самому преодолеть 1-й этап, а во-вторых, надеяться, что все четыре клуба с более высоким рейтингом, чем у него, вылетят из борьбы уже на старте. Однако рассчитывать на то, что «Селтик» (Шотландия), БАТЭ (Беларусь), «Астана» (Казахстан) и «Людогорец» (Болгария) одновременно вылетят из 1-го раунда, уступив более слабым по рейтингу соперникам, не приходится.

А значит, «Карабаху» уже сейчас надо готовиться к тому, что в 3-м раунде, если чемпион Азербайджана пройдет два первых, его будет ждать серьезный соперник. На данный момент в числе «сеяных» в 3-м раунде полуфиналист нынешней Лиги чемпионов «Аякс» (Голландия), упомянутые выше «Селтик», БАТЭ и «Астана», а также датский «Копенгаген» и загребское «Динамо».