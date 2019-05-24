Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант Сафар Мехтиев посетил таможенный пост «Мазымчай» Главного таможенного управления Западной территории, где ознакомился с текущей ситуацией, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

В частности, Сафар Мехтиев изучил ситуацию с исполнением соответствующих поручений по упрощению процедур таможенного оформления на посту «Мазымчай», расположенном на границе с Грузией. Главе Госкомитета доложили об эффективности мер, принятых в этом направлении.

Сафар Мехтие дал поручения и рекомендации по обеспечению более ускоренного перехода граждан и транспортных средств через государственную границу, а также реализации быстрого, прозрачного и беспрепятственного процесса перехода границы.