Наводнения в Афганистане

В Афганистане растет число жертв наводнений, которые с 3 мая затронули шесть провинций страны, в том числе столичный регион Кабула.

Как сообщает нацагентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий, на 25 мая погибшими числятся 24 человека, а пострадавшими — 11 человек. При этом еще десятки пропали без вести.

Отмечается, что сильнее всего пострадала провинция Герат, где погибли не менее 10 человек.

В провинции Бамиан были эвакуированы более 500 жителей. Стихия разрушила 221 дом и повредила еще 116.