Отдел информации 14:52

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах, и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб. Ка сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 25 мая руководство Госкомитета провело встречи с жителями Балакенского, Загатальского и Гахского районов, а также с вынужденными переселенцами, разместившимися в этих районах.

Согласно информации, встреча председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева с гражданами прошла в городе Балакен. До начала приема граждан председатель Госкомитета посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Балакен и возложил к нему цветы. На встрече с гражданами были заслушаны обращения, связанные с таможенными вопросами. В основном обращения были связаны с приемом на работу в таможенные органы и другими вопросами.