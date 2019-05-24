Иран назвал действия США «угрозой миру»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что увеличение сил США на Ближнем Востоке представляет собой угрозу мира. Об этом сообщает IRNA.

До этого стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат. Причем, отметил Трамп, это нужно для того, чтобы защитить военных США, которые находятся в этом регионе.

По словам Зарифа, Соединенные Штаты таким заявлением просто хотели оправдать свои враждебные действия, а также создать напряженность на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что решение США представляют угрозу стабильности во всем мире.