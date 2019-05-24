Ильхам Алиев поздравил Саломе Зурабишвили

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает АзерТАдж.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Отношения между Азербайджаном и Грузией исходят из воли наших народов, которые исторически жили в условиях дружбы и добрососедства. Высокий уровень межгосударственных отношений, опирающихся на столь прочную основу, вызывает удовлетворение.

Убежден, что наше сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке, стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное доверие и поддержку, будут и впредь развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – благополучия и процветания", - говорится в послании.