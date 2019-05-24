Генерал-полковник Эльчин Гулиев: «За этими стенами уничтожили тысячи азербайджанцев»

«Создание «Музея политических репрессий» в здании, в котором располагался наводящий на людей ужас Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), является требованием истории». Как сообщает haqqin.az , об этом заявил начальник Государственной погранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев, выступая на церемонии открытия «Музея жертв политических репрессий» в административном здании аппарата Государственной пограничной службы.

Эльчин Гулиев отметил, что в 1920-1950 гг. за этими стенами были морально и физически уничтожены тысячи азербайджанцев, среди которых было большое количество представителей науки и культуры. Глава Госпогранслужбы напомнил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев назвал это несмываемым черным пятном в истории органов специальной службы Азербайджана.

«В состав т.н «троек», которые выносили смертные приговоры преднамеренно включали армянских дашнаков, которые в прямом смысле уничтожали самых достойных представителей азербайджанской нации. Только согласно официальной статистике с мая 1920 по 1921 гг. со стороны АЗЧК были уничтожены 40 тысяч наших соотечественников. А в период с 1934 по 1938 гг. НКВД приговорило к расстрелу в Азербайджане более 80 тысяч человек», - сказал Эльчин Гулиев.

По его словам, в одном лишь 1937 году в Азербайджане были арестованы 22 народных комиссара, 49 секретарей районных партийных комитетов, 57 директоров заводов, 98 инженеров, 110 военнослужащих, 207 партийных и профсоюзных работников, 8 профессоров. Большинство из них были расстреляны.

Эльчин Гулиев отметил, что общее число людей, подвергшихся в Азербайджане репрессиям в 1920-1950 гг., превышает 400 тысяч человек. Еще полмиллиона человек были депортированы из страны.

«Благодаря заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева, направленным на пресечение антинациональной деятельности органов безопасности, в этом здании, которое являлось символом «красного террора» против азербайджанцев, сегодня располагается созданная общенациональным лидером в 2002 году Государственная пограничная служба, отвечающая за безопасность границ нашего государства», - сказал Эльчин Гулиев.