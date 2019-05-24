Сальянского бизнесмена в Таганроге убили собственные друзья фото, видео
14 мая haqqin.az сообщил об убийстве в Таганроге 44-летнего азербайджанского бизнесмена Эльшана Аскерова.
Подозреваемые в его убийстве уроженцы Зардаба Арастун и Санан Джабраиловы в тот же день пустились в бега и были объявлены в розыск.
Как сообщили корреспонденту haqqin.az родственники убитого бизнесмена, в тот момент, когда Эльшан Аскеров дрался с одним из своих обидчиков, другой нанес ему три ножевых ранения. После этого братья Джабраиловы скрылись с места происшествия.
Спустя некоторое время Санан Джабраилов был задержан. На него надели электронный браслет и по неизвестным причинам отпустили. Поиски Арастуна Джабраилова продолжаются.
Отметим, что уроженец села Керимбейли Сальянского района Эльшан Аскеров более 20 лет занимался бизнесом в Таганроге. Он снискал большой авторитет среди местных азербайджанцев.
Что касается братьев Джабраиловых, то они были семейными друзьями Эльшана Аскерова. Более того, незадолго до убийства они приехали в село Керимбейли и гостили у отца Эльшана Аскерова.