Подозреваемые в его убийстве уроженцы Зардаба Арастун и Санан Джабраиловы в тот же день пустились в бега и были объявлены в розыск.

Как сообщили корреспонденту haqqin.az родственники убитого бизнесмена, в тот момент, когда Эльшан Аскеров дрался с одним из своих обидчиков, другой нанес ему три ножевых ранения. После этого братья Джабраиловы скрылись с места происшествия.

Спустя некоторое время Санан Джабраилов был задержан. На него надели электронный браслет и по неизвестным причинам отпустили. Поиски Арастуна Джабраилова продолжаются.

Отметим, что уроженец села Керимбейли Сальянского района Эльшан Аскеров более 20 лет занимался бизнесом в Таганроге. Он снискал большой авторитет среди местных азербайджанцев.

Что касается братьев Джабраиловых, то они были семейными друзьями Эльшана Аскерова. Более того, незадолго до убийства они приехали в село Керимбейли и гостили у отца Эльшана Аскерова.