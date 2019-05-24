В США заблокировали миллиардную трату на стену рядом с Мексикой

Суд в Калифорнии запретил тратить $1 млрд из бюджета Пентагона на возведение стены в штатаз Нью-Мексико и Аризона на границе двух стран. Об этом информирует CNN.

Решение стало ответом на иск активистов "Американского союза защиты гражданских свобод" (ACLU).

Суд признал нарушением закона то, что «исполнительная власть находила пути потратить эти средства без согласия Конгресса США".

Ранее американский президент ввел режим чрезвычайной ситуации для финансирования стены на границе с Мексикой. Его политику против мигрантов всячески критиковали правозащитники.

границе с Мексикой ечь идет о сооружениях, которые должны были построить в Аризоне и Нью-Мексико. Для финансирования стены президент США ввел режим чрезвычайной ситуации Как уточняет телекомпания, данное постановление принял в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам по итогам рассмотрения исковой жалобы