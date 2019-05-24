Саргсян и Кочарян провели встречу в Ереване
Бывшие президенты Армении Серж Саргсян (2008-2018 годы) и Роберт Кочарян (1998-2008 годы) провели встречу в Ереване, сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.
"Второй президент дома принял Саргсяна. Кочарян около шести месяцев находился в заключении. Саргсян пришел навестить его", - сказал Согомонян.
Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна, который обвинялся в свержении конституционного строя.
20 мая производство по уголовному делу против Кочаряна и других бывших высокопоставленных лиц прекращено и направлено в Конституционный суд.