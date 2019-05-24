Синоптики обещают теплое воскресенье
В Баку и на Апшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью и утром местам туман, вечером возможен дождь. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью - 17-20, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 24-27 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.
В районах Азербайджана ожидаются локальные дожди и грозы, местами возможны ливни и град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в некоторых районах усилится.