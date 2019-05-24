Ульвия Худиева 19:33

В Азербайджане в последние годы все больше посевных площадей отводятся под клубнику – вкусную и полезную ягоду, позволяющую фермерам в короткий срок получать неплохой доход. Однако нужны инвестиции, которые не только помогут развивать эту отрасль сельского хозяйства, но и приносить прибыль вложившим свои средства бизнесменам. Однако с реализацией клубники на городских рынках существуют определенные сложности. Привередливый покупатель хочет, чтобы она была не чрезмерно крупной, поскольку в таком случае ягода теряет вкусовые качества. Хотя кто-то предпочитает эту ягоду непременно с кислинкой. А это значит, что к выращиванию этой культуры нужно подходить серьезно, подобрать наиболее популярные у нашего населения сорта, повысить ее урожайность и вкусовые качества. То есть все вновь упирается в инвестиции.

Есть и другая сторона вопроса. Оказывается, сорта клубники с крупными плодами, не привлекающие внимания нашего потребителя, пользуются повышенным спросом в некоторых соседних странах. Так что фермеры, выращивающие в основном такую ягоду, тоже неплохо зарабатывают, отправляя свой урожай за рубеж. Особенно вырос спрос россиян на азербайджанскую клубнику в нынешнем году: с 10 мая каждый день в Россию экспортируются примерно 50-80 тонн клубники. А в ближайшие дни начнется экспорт клубники в арабские страны. Все это стало возможным после ряда распоряжений президента Азербайджана Ильхама Алиева, касающихся интенсификации производства некоторых сельхозкультур. Однако и для организации полноценного импорта ягод инвестиции не помешают. Между тем трудности доставки с плантаций до местного и зарубежного потребителя такого нежного, скоропортящегося продукта повышает его стоимость на рынке. За последнюю неделю в Баку клубника подешевела всего на 25-30%, хотя сейчас для нее самый, как говорится, сезон. Любители варенья ждут начала июня в надежде на то, что цена снизится хотя бы наполовину. На оптовом базаре в поселке «8-й километр» клубника, в зависимости от сорта, стоит от 1,2 до 4 манатов за килограмм. Продавцы говорят, что предпочитают закупать под продажу ягоду из Джалилабада, Шамкира и Хачмаза, она, мол, вкуснее и пользуется большим спросом. «Благодаря благоприятному климату клубника, выращенная в этих районах, бывает очень вкусной, душистой, даже лучше, чем выращенная в теплицах», - объяснил один из торговцев на этом рынке. Но другой продавец советует приходить за клубникой дней через десять, когда она прогреется под солнцем и станет по-настоящему вкусной.

Ходят, правда, слухи, что и у нас продается импортная ранняя клубника, причем выращенная с использованием ГМО. Но сотрудники буквально всех супермаркетов уверяют, что они торгуют только местной ягодой, без всяких ГМО. Однако эксперт-экономист Акиф Насирли это не подтверждает, сообщив haqqin.az, что из-за того, что местные сорта клубники не очень урожайны, фермеры предпочитают выращивать иностранные сорта, уже в семена которых может быть заложено ГМО. Вместе с тем несколько лет назад был запрещен ввоз содержащих ГМО продуктов в Азербайджан, в том числе и семян. То есть в местных прилавках ни клубники, ни ничего другого, содержащих ГМО, быть не должно. Так ли это, распознать нелегко, Как объяснил эксперт, обнаружить признаки ГМО можно лишь после лабораторных исследований, потому что по цвету и вкусу экологически чистые и генно-модифицированные ягоды практически неотличимы. «Запрет на ввоз ГМО-содержащих продуктов – очень верная мера, потому что генетически модифицированные наносят огромный вред человеку. Причем не немедленно после употребления, а постепенно, накапливаясь в организме. Некоторые исследования указывают, что ГМО – одна из причин такого страшного заболевания, как рак», - предупреждает эксперт. Азербайджанские фермеры, тем не менее, предпочитают выращивать завезенные из Турции, Италии и Испании сорта клубники, такие как Clery, Murano, Viktoriya, Portala, Monterey, Albion и SanAndreas. Ленкоранский фермер Шаир Гасанов рассказал, что выращивает клубнику в теплицах, занимающих площадь три гектара. Сбор урожая у него начинается с конца марта и заканчивается в начале ноября. «Клубника отличается от других фруктов и ягод тем, что очень капризна и требует большого труда. За два дня я собираю тонну, а то и полторы клубники», - говорит фермер. Гасанов признается, что тоже предпочитает иностранные сорта, потому что они более урожайные. По его словам, с учетом всех расходов до сбора на три гектара плантаций он тратит порядка 80-100 тысяч манатов. Если соблюдать все агротехнические правила, то урожайность будет высокой. Фермеры при этом получают прибыль в 50-60% от своих инвестиций. «Мы продаем свой товар как на местном рынке, так и в России. Однако основной доход идет с российских рынков. Выращивание клубники это еще и рабочие места в селе. На площади в три га в течение года трудятся 35-40 человек», - объясняет он.