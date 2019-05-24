Порошенко призвал Зеленского не заигрывать с Россией

Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал новому главе государства Владимиру Зеленскому не ждать импульса от общества в вопросе освобождения украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель — разрушить успех европейской Украины», — написал он.

Порошенко также поприветствовал решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно ареста трех украинских кораблей и 24 моряков в ноябре 2018 года. Политик назвал вынесенный вердикт очередной красной линией для Кремля, подтверждающей правильность выбранной Киевом стратегии.