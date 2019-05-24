И Эльчин Алыоглу получил медаль чекиста фото
В субботу группа журналистов была награждена юбилейными медалями "100-летие органов Государственной безопасности и внешней разведки (1919-1921)", сообщает Trend.
В церемонии награждения, которая состоялась в Службе государственной безопасности, медали вручили начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Мадат Гулиев и помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.
Среди награжденных журналистов - заместитель главного редактора Milli.Az, политический комментатор Эльчин Алыоглу.