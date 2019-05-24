Болтон раскритиковал КНДР за испытания ракет

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в субботу заявил, что проведенные КНДР ракетные испытания в начале мая были нарушением резолюции Совбеза ООН, передает Associated Press.

"Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР запуск любых баллистических ракет. Нет сомнений в том, что это было нарушением резолюций", - заявил он журналистам в Токио перед прибытием в Японию президента США Дональда Трампа.

Болтон добавил, что санкции ООН против КНДР должны сохраняться в силе.

Ожидается, что северокорейская проблематика станет одной из основных тем переговоров Трампа в Японии.

В начале мая Северная Корея провела испытания ракет малой дальности после длительного периода относительного затишья. До этого она проводила подобные испытания в конце 2017 года.