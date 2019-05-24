Боевики напали на аэропорт в Афганистане

Силы национальной обороны и безопасности Афганистана отразили в субботу нападение боевиков радикального движения "Талибан" на аэропорт Кандагар в одноименной провинции на юге страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам начальник местной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай.

"Сегодня утром талибы запустили реактивный снаряд по аэродрому Кандагар. Атака не увенчалась успехом, - приводит его слова агентство Khaama Press. - Было обнаружено место, откуда велся обстрел, где был найден еще один снаряд".

Как указал начальник полиции, в ходе операции сил безопасности были задержаны три боевика, причастные к совершению атаки.

По информации источника, жертв и пострадавших в результате нападения нет. "Никаких нарушений воздушного сообщения с Кандагаром не произошло", - добавил Ачакзай.