Бакинские транспортники готовятся к приезду английских фанатов

Отдел информации

Бакинское Транспортное Агентство (БТА) осуществляет специальные меры в связи с предстоящим финалом Лиги Европы 2019 в Баку. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы БТА Маис Агаев, действия, касающиеся транспортного обслуживания финала Лиги Европы, проводит Координационный совет при БТА.

По словам Агаева, для комфортного транспортного обслуживания прибывающих на матч иностранных гостей и местных зрителей, при сохранении обычного распорядка и ритма столичного общественного транспорта, выделен 421 автобус, а также созданы 12 диспетчерских пунктов.

Прибывающих чартерными рейсами фанатов ФК «Арсенал» прямо с терминалов аэропорта привезут в Олимпийский стадион, а фанатов «Челси» на  территорию БТА. Далее по двум экспресс-маршрутам до «Зимнего сада» и сада им. Самеда Вургуна британские фанаты смогут посетить центр города.  Из этих же пунктов их доставят обратно в Олимпийский стадион на матч.

Кроме того, для перевозки обладателей билетов на финальный матч выделены автобусы, которые от сада Самеда Вургуна и станции метро Кара Караева доставят их с 19:00 до 23:00 часов на стадион. Все иностранные зрители, прибывшие в Баку обычными авиа рейсами, смогут воспользоваться дополнительным автобусным  экспрессом от аэропорта до площади перед станцией метро «28 Мая».

У действующего автобусного  экспресса от этой площади до аэропорта будет сокращен интервал между отправками  автобусов от 30 минут до 20 минут. Все обладатели билетов на матч 28, 29 и 30 мая смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, который работает посредством Baku kart. Для этого пассажирам достаточно предъявить водителю билет на игру, сказал он. 

Никаких изменений маршрутов общественного транспорта не предполагается.

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