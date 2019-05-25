Бакинские транспортники готовятся к приезду английских фанатов

По словам Агаева, для комфортного транспортного обслуживания прибывающих на матч иностранных гостей и местных зрителей, при сохранении обычного распорядка и ритма столичного общественного транспорта, выделен 421 автобус, а также созданы 12 диспетчерских пунктов.

Бакинское Транспортное Агентство (БТА) осуществляет специальные меры в связи с предстоящим финалом Лиги Европы 2019 в Баку. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы БТА Маис Агаев, действия, касающиеся транспортного обслуживания финала Лиги Европы, проводит Координационный совет при БТА.

Прибывающих чартерными рейсами фанатов ФК «Арсенал» прямо с терминалов аэропорта привезут в Олимпийский стадион, а фанатов «Челси» на территорию БТА. Далее по двум экспресс-маршрутам до «Зимнего сада» и сада им. Самеда Вургуна британские фанаты смогут посетить центр города. Из этих же пунктов их доставят обратно в Олимпийский стадион на матч.

Кроме того, для перевозки обладателей билетов на финальный матч выделены автобусы, которые от сада Самеда Вургуна и станции метро Кара Караева доставят их с 19:00 до 23:00 часов на стадион. Все иностранные зрители, прибывшие в Баку обычными авиа рейсами, смогут воспользоваться дополнительным автобусным экспрессом от аэропорта до площади перед станцией метро «28 Мая».

У действующего автобусного экспресса от этой площади до аэропорта будет сокращен интервал между отправками автобусов от 30 минут до 20 минут. Все обладатели билетов на матч 28, 29 и 30 мая смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, который работает посредством Baku kart. Для этого пассажирам достаточно предъявить водителю билет на игру, сказал он.

Никаких изменений маршрутов общественного транспорта не предполагается.