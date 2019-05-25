Во Франции не стихают протесты

По меньшей мере 12,5 тыс. человек приняли участие в акциях протестов "желтых жилетов" во Франции, 2,1 тыс. из них - в Париже. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Как напоминает радиостанция, в прошлую субботу в манифестациях приняли участие 15,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - в Париже. Таким образом, сегодняшний - 28-й по счету - день общенационального протеста "желтых жилетов" стал самым малочисленным за всю историю движения, которое возникло 17 ноября 2018 года. По данным самих организаторов, участие в протестах приняли 34 104 человека, в прошлую субботу, согласно их подсчетам, на улицы вышли 42 128 человек.

Помимо Парижа, демонстрации прошли в Амьене, Кане, Белфоре, Тулузе и ряде других городов. Также около 3 тыс. участников собрала манифестация в Лионе, в котором в пятницу вечером прогремел взрыв. Как подчеркивают местные СМИ, в этом городе участники акции "желтых жилетов" присоединились к манифестации в защиту климата.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.