Любое правительство старается регулировать важнейшие свои финансовые показатели, в том числе и такое важное направление, как регулирование государственного долга. Но как бы ни старались чиновники разных рангов, внешние заимствования с каждым годом растут, у некоторых стран они достигают даже астрономических размеров. Достаточно отметить, что в самой развитой страной мира, которой являются США, госдолг уже далеко перевалил за 22 трлн долларов, а публичный долг США в прошлом году вырос до уровня 78% от ВВП, став почти на 2% выше в сравнении с уровнем 2017 года. По данным Международного валютного фонда (МВФ), на конец 2018 года глобальный госдолг превышает 69 трлн долларов, что составляет более 80% от мирового ВВП. В целом же мир задолжал 184 трлн долларов (около 225% глобального ВВП) или более 86 тыс. долларов на человека. И никакого намека на снижение этого фактора, свидетельствующего о финансовой безопасности той или иной страны, нет. Наоборот, тренд не только сохраняется, но даже резко растет, справляться с чем с каждым годом становится все труднее.

В Баку прошел "Азиатский региональный форум по управлению госдолгом", организованный Министерством финансов страны и Азиатским банком развития (АБР). Цель мероприятия заключалась в доведении до международного финансового сообщества информации о стратегии управления государственным долгом и реформах в этой сфере в Азербайджане. То ли мы действительно добились высоких показателей в этой сфере, то ли по какой другой причине, но форум, ведущей темой которого все же стала проблема управления госдолгом именно в нашей стране, привлек внимание мировой общественности. И есть чем.

И вот на таком фоне звучит заявление министра финансов Самира Шарифова о том, что стратегия регулирования государственного долга позволила сократить задолженность в иностранной валюте с 24% до 19% от валютных резервов страны. Да, уже удалось снизить долг правительства в иностранной валюте в доле ВВП на 17%, сегодня номинированный долг Азербайджана в иностранной валюте составляет всего одну пятую часть от совокупного дохода страны. Реформы, проводимые в этой сфере, начались относительно недавно, но уже начали приносить результаты. Такой успех действительно мог привлечь внимание любого финансиста, стоило ехать за тысячи километров для ознакомления с азербайджанским опытом. Вот, скажем, Азербайджан планирует конвертировать внешний долг в национальную валюту. Кому-то это, может, ничего не говорит. На деле же такая конвертация поможет повысить долговую устойчивость и усилить сопротивление любым внешним шокам. А именно внешних шоков больше всего и опасается наше правительство, внутренние проблемы оно решает вполне грамотно и своевременно.

Стало ясно и то, почему этот форум Минфин организовал вместе с Азиатским банком развития. Министр высоко оценил сотрудничество с АБР и выразил уверенность в том, что этот форум будет новым этапом сотрудничества между банком и Азербайджаном. По сегодняшний день Азиатский банк инвестировал в 23 проекта в Азербайджане стоимостью 3,7 млрд долларов. Азербайджан проводит реформы в разных сферах и управление госдолгом является частью реформ, проводимых в стране. И помощь АБР в этом трудно оценить.

Более того, как сообщил министр Шарифов, с 2020 года Азербайджан будет участвовать в качестве страны-донора в Азиатском фонде развития при АБР. Фонд будет предоставлять кредиты странам - членам АБР под низкие процентные ставки. Такие фонды есть при Всемирном банке и других финансовых институтах. Конечно же, сумма, которую Баку планирует выделить, не очень большая. А конкретная сумма станет известна во время утверждения бюджета на 2020 год.

В целом Баку провел успешные реформы в финансовом секторе, что оказало положительное влияние на доходы государственного бюджета. В результате проделанной работы Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран в отчете Doing Business 2019 Всемирного банка. По итогам прошлого года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана составлял 8 млрд 927, 1 млн долларов. По сравнению с 2018 годом внешний долг сократился на 5%.

Да, сегодня мы все уже видим плоды проводимых в стране широкомасштабных реформ. Макроэкономическая среда стабилизировалась, экономика вернулась на траекторию роста, ненефтяной сектор развивается. И одной из основных задач правительства в настоящее время является улучшение управления государственным долгом. В связи с этим в стране запланирована разработка механизмов совершенствования управления госдолгом, что должно привести к дальнейшему снижению его уровня.