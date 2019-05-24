Азербайджанский гимнаст завоевал медаль на World Challenge Cup в Хорватии

В хорватском Осиеке проходит World Challenge Cup (Мировой кубок вызова) по спортивной гимнастике с участием представителей Азербайджана.

В субботу в финале на коне наш спортсмен Иван Тихонов завоевал бронзу, получив от судей 14 баллов. Первые два места в этом виде заняли хорват Роберт Селигман (14,533) и россиянин Николай Куксенков (14,300).

В воскресенье в финале на кольцах выступит другой наш представитель – Никита Симонов. В квалификации он занял 1-е место с результатом 14,100.

Мурад Агарзаев был близок к попаданию в финал в опорном прыжке. С результатом 13,575 балла он занял 10-е место, остановившись в двух шагах от финальной восьмерки.