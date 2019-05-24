Европейский банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана

В отчете отмечено, что ВВП страны в 2020 году вырастет на 3,3 процента.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает увеличения ВВП Азербайджана до 3,5 процента в 2019 году, говорится в отчете банка.

«По предварительным оценкам, ВВП за первые два месяца 2019 года вырос на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз на ближайшую перспективу обусловливается ожидаемым увеличением объемов производства в нефтегазовом секторе», - отмечают аналитики.

Согласно отчету, экономика Азербайджана начала восстанавливаться в 2018 году после спада в предыдущие два года.

«ВВП увеличился на 1,4 процента в 2018 году, чему способствовали рост цен на нефть и рост добычи и экспорта газа», - говорится в отчете.

В отчете банка также говорится, что ненефтяной сектор продемонстрировал рост на 1,9 процента.

«Объемы услуг в сферах транспорта, недвижимости, ненефтяной промышленности, торговли, сельского хозяйства и сфере информационно-коммуникационных услуг увеличились», - говорится в отчете.

Эксперты ЕБРР считают, что долларизация кредитов и депозитов снижается, но остается высокой на уровне 37,1 процента и 65 процентов, соответственно, по состоянию на февраль 2019 года.

«Профицит счета текущих операций увеличился с 4,1 процента в 2017 году до 12,9 процента в 2018 году, поскольку поступления от нефтегазового сектора выросли на 37,3 процента. Консолидированный бюджет перешел от дефицита в 1,5 процента в 2017 году к профициту в 5,9 процента в 2018 году», - говорится в отчете ЕБРР.

В отчете отмечается, что на фоне стабильного обменного курса, поддерживаемого ростом цен на нефть, инфляция снизилась в среднем с 12,9 процента в 2017 году до 2,3 процента в 2018 году.

ЕБРР является ведущим инвестором в Азербайджане и на данный момент инвестировал около 3,3 млрд евро в различные секторы: энергетику, инфраструктуру, банковское дело, промышленность и коммерцию.