Беспилотники хуситов атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

По его данным, целью удара были военные ангары. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и дронами, отмечает Reuters. На этой неделе они трижды атаковали аэропорт города Наджран.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.