Ураган нанес удар по северным районам Азербайджана

Около 70 процентов объектов в Гусарском районе осталось без электричества из-за сильного ветра. Об этом заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Гусарского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Шаиг Фараджов, сообщает haqqin.az.

Он отметил, что ветер также нанес ущерб коммуникациям, снес крыши некоторых домов, социальных объектов и других зданий как в центре района, так и в некоторых деревнях. Ветер также повалил деревья, которые, в свою очередь, в некоторых местах обрушились на дороги и автомобили, нанес ущерб посевным площадям и сельскохозяйственным угодьям.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, учитывая прогноз синоптиков о сильном ветре в северном регионе, были предприняты все меры предосторожности, чтобы устранить потенциальный ущерб электросетям и устранить последствия аварий в кратчайшие сроки.

«В регион были командированы дополнительные бригады электриков из Баку и соседних районов. Была привлечена необходимая техника и созданы запасы необходимых материалов. Наши бригады с ночи ведут работы по устранению последствий урагана. Самый большой ущерб нанесен электрическому хозяйству Гусарского района. И несмотря на то, что ущерб большой, в ближайшие 2-3 часа в районе будет полностью восстановлена подача электроэнергии», - сказал Т.Мустафаев.

Согласно оперативной информации ОАО «Азеришыг», наиболее большой ущерб был нанесен 0.4-kv сети, 10-kv сети все уже восстановлены. Бригады ремонтников убирают поваленные деревья с линий электропередач и восстанавливают эти линии.

Отметим, что сильный ветер нанес большой ущерб и в Загатальском районе. Так, ураган снес крыши домов и других зданий, повалил деревья и нанес ущерб сельскохозяйственным угодьям.