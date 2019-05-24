Королевская семья примет Трампа без участия Меган Маркл

Согласно официальной версии, герцогиня в настоящий момент освобождена от участия в официальных мероприятиях в связи с недавним рождением сына Арчи, который появился на свет 6 мая. Однако издание дает понять, что подлинные причины отсутствия супруги принца могут быть и иными. Так, газета напоминает, что Меган известна своими либеральными взглядами и как американская гражданка активно поддерживала на президентских выборах 2016 года главную соперницу Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом она не стеснялась жестких оценок в адрес нынешнего хозяина Белого дома и охарактеризовывала Трампа как "женоненавистника" и "человека, сеющего распри".

Однако и участие принца Гарри в предстоящем приеме американского лидера будет весьма ограниченным, поскольку он только лишь присоединится к своей бабушке Елизавете II, а также к своему отцу, принцу Уэльскому Чарльзу и его супруге Камилле во время частного обеда с Трампом и его супругой Меланьей в Букингемском дворце. На торжественном банкете в честь главы американской администрации и первой леди США его не будет.

Самая активная роль в программе предстоящего госвизита будет возложена на принца Чарльза, который заменит на торжествах своего 97-летнего отца принца Филипа, отошедшего в связи с преклонным возрастом от выполнения обязанностей члена королевской семьи. В частности, именно наследник британского трона будет сопровождать президента США при осмотре почетного караула в саду Букингемского дворца, а также примет участие не только в уже упомянутом банкете, но и в ответном приеме, который Трамп и его супруга устроят в Уинфилд-Хаусе - резиденции посла США в лондонском Риджентс-парке. Кроме того, принц Уэльский присоединится к королеве и президенту во время их поездки в Портсмут на торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзнических сил в Нормандии.