Правитель Дубая оплатит лечение упавшей с лошади британской туристки

Ранее сообщалось, что 24-летняя британская туристка получила тяжелую травму головы в результате падения с лошади во время отдыха в Дубае в начале мая. Она перенесла две операции и продолжает находиться в госпитале, где ей скорее всего понадобится длительное лечение.

Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум дал указание оплатить расходы на ее лечение, после того как стало известно, что ее семья не в состоянии самостоятельно оплатить счета.

В первом квартале 2019 года Дубай посетило 4,75 миллиона туристов, или на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года. К 2020 году, когда в Дубае состоится всемирная выставка ЭКСПО, власти эмирата планируют принимать 20 миллионов туристов в год.