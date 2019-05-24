На чемпионате Европы по спортивной аэробике в Баку разыграно еще три комплекта медалей среди молодежи.

Команда Азербайджана выступила в финале категории аэро-дэнс, где с результатом 16,225 и заняла 7-е место, опередив Испанию. Победила Россия с итоговым показателем 17,700.

Российские спортсмены первенствовали и в двух других видах – в соревнованиях трио и групп.

У сборной России уже 7 золотых медалей на нынешнем Евро. Одно золото в активе Италии.

В 14:45 стартуют взрослые финалы, в двух из которых выступит и Азербайджан.

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В Баку на чемпионате Европы по спортивной аэробике сегодня проходят финальные соревнования.