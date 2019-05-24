Россия собрала почти все золото на Евро в Баку обновлено 13:20
На чемпионате Европы по спортивной аэробике в Баку разыграно еще три комплекта медалей среди молодежи.
Команда Азербайджана выступила в финале категории аэро-дэнс, где с результатом 16,225 и заняла 7-е место, опередив Испанию. Победила Россия с итоговым показателем 17,700.
Российские спортсмены первенствовали и в двух других видах – в соревнованиях трио и групп.
У сборной России уже 7 золотых медалей на нынешнем Евро. Одно золото в активе Италии.
В 14:45 стартуют взрослые финалы, в двух из которых выступит и Азербайджан.
* * * 11:44
В Баку на чемпионате Европы по спортивной аэробике сегодня проходят финальные соревнования.
Уже определились победители в трех видах у молодежи. Россиянка Анастасия Дмитриева выиграла индивидуальные женские соревнования. Российский спортсмен Антон Колобов стал первым в мужском турнире. А в состязаниях смешанных пар победил дуэт из Италии.
Чуть позже в финальных соревнованиях по аэро-дэнсу выступит молодежная команда Азербайджана.
В 14:45 начнутся взрослые финалы. Азербайджан поборется за медали в категории аэро-дэнс и в групповых соревнованиях.
Напомним, что в предыдущие два дня было разыграно командное первенство у молодежи и взрослых. В обоих видах победила Россия.