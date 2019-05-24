Абульфас Гараев: «Трагедия Азербайджана в том, что у нас было много великих людей»

«Трагедия азербайджанского народа заключается в том, что у него всегда было много великих творческих людей, носителей великой философии. И их жизнь в тесных рамках тоталитаризма не соответствовала ни идеологии этого режима, ни морали этих людей». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, выступая на церемонии открытия «Музея жертв политических репрессий» в административном здании аппарата Государственной пограничной службы.

По его словам, именно поэтому среди жертв репрессий подавляющее большинство составляют великие люди и интеллигенты.

«Этот музей должен быть живым и не ограничиваться лишь экспозицией фотографий. Этот музей должен постоянно жить в нашей памяти. Сюда должны приходить студенты и молодежь.

Самым главным результатом работы этого музея должна стать идея о том, что азербайджанский народ не должен позволить, чтобы из-за какой-либо идеологии было столько жертв», - сказал министр культуры.