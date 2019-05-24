В репортаже телеканала ITV запечатлены кадры прилета футболистов «Арсенала», как их встречали в Баку болельщики, а также приезд к отелю Fairmont, где одному из поклонников даже удалось сделать селфи с Месутом Озилом.

Напомним, что немецкий футболист турецкого происхождения перед приездом в Баку выступил с обращением к азербайджанским фанатам: «Азербайджанские братья! Мы сделали это – мы в финале! До встречи в Баку».