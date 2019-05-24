Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

"Предложение Ирана подписать договор о ненападении со странами региона - на столе", - сказал Зариф, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства Ирана.

Зариф сказал об этом, находясь в Багдаде, в ходе встречи с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом, добавив, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива, и будет приветствовать любые предложения по диалогу на этот счет и снижению напряженности.

В последнее время наблюдается обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе США сосредоточили в заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.