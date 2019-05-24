Заур Расулзаде 13:33

Увлекшись жесткими разборками с Ираном, США на некоторое время перестали выяснять отношения с Турцией. Но, видимо, пришло и ее время, и американская администрация решила ударить теперь по Анкаре. На этот раз в качестве урока за непослушание была выбрана отмена льготного режима торговли с ней.

«Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая", - заявил Дональд Трамп. Турция является одной из 120 стран, которые участвуют в GSP, старейшей и крупнейшей программе торговых преференций в США. Она направлена на содействие экономическому развитию в странах-бенефициарах путем отмены пошлин на тысячи продуктов. В 2017 году Соединенные Штаты в рамках GSP импортировали из Турции товаров на 1,66 миллиарда долларов, что составляет 17,7 процента от общего объема импорта США из Турции. В принципе, о намерении отменить льготный статус Турции в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP) Вашингтон объявил еще в марте, но пару месяцев все же выждал. Убедившись, что несмотря на настояние США, Турция не собирается отказываться от закупки у России ЗРК С-400 даже под угрозой запрета продажи ей истребителей F-35, американцы отменили для нее торговые льготы. Свое решение Белый дом обосновывает тем, что, хотя Турция продолжает пользоваться льготами в режиме GSP, ее экономика в последнее десятилетие сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизился уровень бедности, расширилась диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики. В Турции смотрят на это по-другому. По мнению министра торговли Рухсар Пекджан, решение Трампа о лишении Турции льгот может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США. Пекджан считает, что решение США отменить льготный режим торговли с Турцией обойдется турецкой экономике более чем в $60 млн.