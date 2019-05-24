После Ирана Вашингтон обозначил нового противника - Турцию экспертные оценки
Увлекшись жесткими разборками с Ираном, США на некоторое время перестали выяснять отношения с Турцией. Но, видимо, пришло и ее время, и американская администрация решила ударить теперь по Анкаре. На этот раз в качестве урока за непослушание была выбрана отмена льготного режима торговли с ней.
«Я решил, что, основываясь на уровне ее экономического развития, следует прекратить статус Турции как развивающейся страны-реципиента с 17 мая", - заявил Дональд Трамп.
Турция является одной из 120 стран, которые участвуют в GSP, старейшей и крупнейшей программе торговых преференций в США. Она направлена на содействие экономическому развитию в странах-бенефициарах путем отмены пошлин на тысячи продуктов. В 2017 году Соединенные Штаты в рамках GSP импортировали из Турции товаров на 1,66 миллиарда долларов, что составляет 17,7 процента от общего объема импорта США из Турции.
В принципе, о намерении отменить льготный статус Турции в соответствии с единой системой тарифных преференций (GSP) Вашингтон объявил еще в марте, но пару месяцев все же выждал. Убедившись, что несмотря на настояние США, Турция не собирается отказываться от закупки у России ЗРК С-400 даже под угрозой запрета продажи ей истребителей F-35, американцы отменили для нее торговые льготы.
Свое решение Белый дом обосновывает тем, что, хотя Турция продолжает пользоваться льготами в режиме GSP, ее экономика в последнее десятилетие сильно выросла и диверсифицировалась, повысился уровень доходов на душу населения, снизился уровень бедности, расширилась диверсификация экспорта как по странам, так и по секторам экономики.
В Турции смотрят на это по-другому. По мнению министра торговли Рухсар Пекджан, решение Трампа о лишении Турции льгот может оказать негативное влияние на экспорт турецких товаров в США. Пекджан считает, что решение США отменить льготный режим торговли с Турцией обойдется турецкой экономике более чем в $60 млн.
«После того как закончится режим льготной торговли США, Турция будет вынуждена заплатить дополнительно 63 миллиона долларов таможенных платежей», - отметила министр.
Однако некоторые силы очень довольны тем, что Турция будет лишена торговых преференций. Армяне и греки в США приветствуют решение американской администрации, о чем Армянский национальный комитет Америки написал на своей странице в Facebook.
Разумеется, и в Турции, и вне ее все понимают, что причина отмены торговых преференций вовсе не в успешном развитии экономики страны, это всего лишь предлог.
Как сказал haqqin.az эксперт аналитического центра SETA Джанан Аджун, стремление Турции к независимой внешней политике, а также выдвижение на первый план собственных интересов вызывают у США серьезную обеспокоенность.
«США всегда рассматривали Турцию как младшего партнера, а теперь они видят другую страну, которая не хочет подчиняться требованиям старшего партнера. И за это Белый дом изыскивает способы наказать Турцию. Причем введением санкций против нас Трамп наказывает и Китай, с которым развернул настоящую экономическую войну. Китай уже объявил, что будет импортировать из Турции и России алюминий и железо, используя при этом национальные валюты. Вслед за Китаем свою поддержку Турции высказали Россия и Иран. Особо же важна в этом случае позиция Евросоюза, являющегося самым крупным рынком сбыта для Турции. Так вот ЕС, в особенности Германия, выступили против экономического ослабления Турции и выразили готовность продолжать сотрудничество с ней, поскольку от кризиса в Турции в значительной мере пострадают и страны ЕС», - сказала Аджун.
Того же мнения придерживается и заведующий кафедрой международных отношений университета Atilim в Анкаре Хасан Унал, утверждая, что с начала холодной войны США рассматривали Турцию как свою «колонию.
«Но теперь прежней Турции нет. Позиции Турции и США не совпадают практически по каждому вопросу… Это включает давление США на Турцию относительно покупки у России С-400, поддержку Вашингтоном Рабочей партии Курдистана (РКК) и Гюлена», - подчеркнул Унал.
Он считает, что Турции необходимо дать понять Вашингтону, что она не поддастся его давлению. «Проблема Турции, по мнению американцев, со временем может быть соразмерной иранской проблеме, и перед США уже сейчас встала задача сдерживания турецкого влияния. У США нет никаких причин потворствовать, либо относиться с безразличием к новому историческому этапу во внешней политике Турции», - уверен турецкий политолог.
Как видим, США психологически не готовы к новой роли и позиции Турции, к рассмотрению давнего партнера и союзника по НАТО в качестве возможного противника. Поэтому Вашингтон и предпринимает все возможное, чтобы удержать ее в сфере своего влияния.