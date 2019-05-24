Война между Ереваном и Карабахом стороны угрожают друг другу расправой
Противоречия и конфронтация между новой ереванской элитой в лице правительства Пашиняна и лидерами карабахского клана усугубляются с каждым днем.
25 мая на Площади Свободы в Ереване состоялся митинг противников второго президента Армении Роберта Кочаряна. Митинг завершился шествием по центральным улицам армянской столицы, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказский узел».
Напомним, 18 мая суд принял решение освободить из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего лидеров сепаратистов Нагорного Карабаха. Пришедший к власти в результате «бархатной» революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать суды в Армении, и его сторонники откликнулись на этот призыв.
Реформа судебной системы поставит на место коррумпированных чиновников, заявил на митинге один из организаторов акции Дживан Абрамян.
Выступившие на митинге заявили, что необходимо провести кардинальные изменения в судебной системе, которая, по их словам, была зависима от прежних властей и выполняла политические заказы.
Участники акции в Ереване предупредили, что призовут противников Кочаряна расправиться с теми, кто заступается за второго президента Армении. Жесткие формулировки были высказаны, в частности, в адрес действующего главы сепаратистов Нагорного Карабаха Бако Саакяна.
В ходе своего выступления Дживан Абрамян пообещал призвать людей «разбить камнем голову» сторонникам Кочаряна, в том числе и Бако Саакяну.
Сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян потребовал у партии власти объяснений.
«Если же организаторы митинга не имеют никакого отношения к правящей партии, то срочно требую реакции и осуждения подобных необоснованных акций», - написал он в Facebook.
А тем временем, как сообщает Спустник-Армения, полиция Армении начала проверку по поводу прозвучавших на митинге в Ереване заявлений в адрес властей непризанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).