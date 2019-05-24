Напомним, 18 мая суд принял решение освободить из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего лидеров сепаратистов Нагорного Карабах а. Пришедший к власти в результате «бархатной» революции премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать суды в Армении, и его сторонники откликнулись на этот призыв.

25 мая на Площади Свободы в Ереване состоялся митинг противников второго президента Армении Роберта Кочаряна. Митинг завершился шествием по центральным улицам армянской столицы, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказский узел».

Противоречия и конфронтация между новой ереванской элитой в лице правительства Пашиняна и лидерами карабах ского клана усугубляются с каждым днем.

Реформа судебной системы поставит на место коррумпированных чиновников, заявил на митинге один из организаторов акции Дживан Абрамян.

Выступившие на митинге заявили, что необходимо провести кардинальные изменения в судебной системе, которая, по их словам, была зависима от прежних властей и выполняла политические заказы.

Участники акции в Ереване предупредили, что призовут противников Кочаряна расправиться с теми, кто заступается за второго президента Армении. Жесткие формулировки были высказаны, в частности, в адрес действующего главы сепаратистов Нагорного Карабаха Бако Саакяна.

В ходе своего выступления Дживан Абрамян пообещал призвать людей «разбить камнем голову» сторонникам Кочаряна, в том числе и Бако Саакяну.

Сопредседатель Объединения армян России Мушег Саакян потребовал у партии власти объяснений.

«Если же организаторы митинга не имеют никакого отношения к правящей партии, то срочно требую реакции и осуждения подобных необоснованных акций», - написал он в Facebook.

А тем временем, как сообщает Спустник-Армения, полиция Армении начала проверку по поводу прозвучавших на митинге в Ереване заявлений в адрес властей непризанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).