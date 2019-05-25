Афиша у ворот «Арсенала»: кому нужен был цирк в Баку?

В одной из дискуссий бросилась в глаза фотография постера, опубликованная болельщиком «Арсенала». На рекламном щите, расположенном у стадиона «канониров» «Эмирейтс», афиша первого четвертьфинального матча Лиги Европы между «Арсеналом» и итальянским «Наполи», который состоялся 11 апреля. На ней же написано: Together to Baku («Вместе в Баку»).

Один из участников финала Лиги Европы – лондонский «Арсенал» - уже в Баку, а споры болельщиков относительно предстоящего матча и всего, что его окружает, продолжаются.

И адекватно мыслящий болельщик рассуждает: «Мы все давно знали, что финал пройдет в Баку. Так почему же сейчас все так удивлены?».

От себя добавим, что о месте проведения финала Лиги Европы сезона 2018/19 известно с сентября 2017 года. Более того, тренеры и футболисты «Арсенала», приехав прошлой осенью в Баку на матч групповой стадии с «Карабахом», говорили о том, что очень хотят вернуться в Азербайджан на финал.

Уже тогда фанаты «Арсенала» - одного из главных фаворитов Лиги Европы - могли присмотреться к авиабилетам и отелям в Баку. Тогда же была практически ясна ситуация с Генрихом Мхитаряном. Если он отказался приезжать вместе с «Боруссией» на матч с «Габалой» и с «Арсеналом» на игру с «Карабахом», то было понятно, что он, скорее всего, не приедет и в третий раз. Мхитарян не собирался лететь в Азербайджан, а «Арсенал» и не планировал его брать в Баку, потому что в таком случае «Челси» получил бы активную поддержку нейтральной азербайджанской публики.

Тогда зачем же «Арсенал» устроил весь этот цирк с жалобами на УЕФА и Азербайджан и с представлением в роли жертвы Мхитаряна, получившего все гарантии безопасности?