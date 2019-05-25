Израильский эксперт: У Ирана нет ни одного шанса против США

Представляя haqqin.az свое мнение о вероятности в связи с сообщениями разведки США о готовности ИРИ атаковать их военные цели столкновений развернутой на Ближнем Востоке американской ударной группы с вооруженными силами Ирана, израильский эксперт заявил, что не считает риск войны Штатов с Ираном очень высоким.

«Если предположить, что США все же нанесут удар по Ирану, то Тегеран сможет асимметрично ответить только терактами в отношении союзников США в Персидским заливе, обстрелом американских военных объектов на Ближнем Востоке и, что вполне возможно, территории Израиля. Иран уже осуществил массированный обстрел Израиля из Газы руками ХАМАС в начале мая. Однако у Ирана нет столько сил и средств, чтобы оказать США сколь-нибудь значимое военное противодействие. Власти Ирана понимают, что максимум, что они могут предпринять, это ограниченные обстрелы и какие-то партизанские действия», - сказал Маген.

По его мнению, санкции в той форме, какую применяет Вашингтон против Ирана, очень эффективный механизм давления. Нефтяные ограничения уже привели к трениям между ИРИ и Россией. У Тегерана нет шансов обойти санкции и в конечном счете ИРИ примет те условия, которые были выдвинуты США.

«Все другие варианты, включая возможную попытку спровоцировать Израиль на какие-то силовые действия, проигрышные. Иранские власти понимают, что израильские ВВС не слабее американских, чтобы разбомбить всю иранскую инфраструктуру. Поэтому все громогласные угрозы в отношении США, Израиля и других союзников всего лишь воинственная риторика. В критический для иранской власти момент она согласится с условиями, которые от нее требует Вашингтон», - считает эксперт.