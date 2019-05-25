Завтра в Баку будет пасмурно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, в основном без осадков. Однако ночью местами возможны дожди, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура ночью - 18-21, днем 23-26 градусов тепла.
В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Но ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и дождь. Местами есть вероятность ливня, града. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть временами и местами порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 26-31 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.