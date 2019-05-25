В ответ на это Дмитрий Козак сообщил, что россиянам не стоит беспокоиться о возможном росте цен на бензин. Биржевые цены на бензин в России выросли вслед за мировыми, правительство продолжает мониторить ситуацию, пояснил он.

Российский топливный союз (РТС) и Независимый топливный союз (НТС) России в своем письме заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку, посвященному проблемам на рынке нефтепродуктов страны, сообщили о том, что в стране может резко подорожать бензин, поскольку только за месяц биржевые цены выросли на 20%, пишет издание «Сноб».

О возможном влиянии повышения цен на бензин в России на азербайджанские рынки нефтепродуктов «Радио Свобода» рассказал глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан.

«Российские нефтеперерабатывающие заводы производят достаточное количество бензина. Если рассмотреть данные Росстата, то можно увидеть, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года нет никаких спадов в производстве бензина. Не наблюдается также увеличение роста потребления бензина, способного оказать влияние на рынок.

Почему же цены на топливо в России показывают склонность к росту? Дело в том, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов выпускает бензин стандарта Евро-5. После того как стоимость нефти на мировых рынках приблизилась к 70 долларам, нефтепродукты на Западе стали значительно дороже. В это время российские производители были заинтересованы в продаже своей продукции не на внутренних рынках, а на зарубежных. И поэтому выросли цены на внутренних рынках», - сказал эксперт.

По словам Ильхама Шабана, цены на бензин в Азербайджане не связаны непосредственно с ценами на топливо на внутрироссийских рынках.

«Потому что импортируемый Азербайджаном бензин марки Аи-95, который по итогам 2018 года составляет лишь 5% от общего потребления, не связан с ростом цен на внутренних российских рынках и имеет очень малый удельный вес на азербайджанском рынке. Так, из 1,1 миллионного парка автомобилей в Азербайджане после 2013 года были импортированы лишь 52 тысячи новых автомобилей. В основном на бензине марки Аи-95 работают автомобили европейского производства», - сказал эксперт.

По его словам, снижается и импорт бензина марки Аи-95 в Азербайджан. Так, по данным Госкомстата, по итогам 1-го квартала 2019 года импорт бензина Аи-95 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился в 2,7 раза и составил 7 тысяч 434 тонны.

«Потребность в высокооктановом бензине в Азербайджане неуклонно снижается. И это делает производство бензина стандарта Евро-2 марки Аи-92 более привлекательным для производителей», - сказал эксперт.