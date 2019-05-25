Али Лариджани переизбрали спикером иранского парламента

Иранские законодатели в воскресенье вновь избрали Али Лариджани спикером иранского меджлиса (парламента), он будет занимать этот пост 12-й год подряд, сообщает новостное агентство парламента страны ICANA.

Голосование прошло в ходе открытого заседания, Лариджани заручился поддержкой 155 из 274 депутатов. На должность также претендовали Мохаммад Реза Ареф и Мохаммад Джавад Абтахи, получив 105 и девять голосов соответственно.

Лариджани занимает пост спикера иранского парламента с 2008 года. В прошлом году в ходе голосования он получил 147 из 279 голосов депутатов, тогда как его соперник Мохаммед Реза Ареф набрал 123 голоса.