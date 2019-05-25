Папа Римский сравнил аборт с наймом киллера

Папа Римский Франциск сравнил аборт с наймом киллера, отметив, что эту процедуру нельзя оправдать, даже если нерожденный ребенок тяжело болен или может умереть, передает AP.

Выступая на конференции против абортов, организованной Ватиканом, понтифик подчеркнул, что аборт — это не религиозный вопрос, а человеческий.

«Законно ли забирать жизнь, чтобы решить проблему?» - спросил он. «Можно ли нанять киллера для решения проблемы?»

Папа также осудил решения об абортах, основанные на пренатальном тестировании.

Это относится к тем детям, которым суждено умереть при рождении или вскоре после него, сказал он. Он подчеркнул важность оказания медицинской помощи таким детям в утробе матери и поддержки их родителей, чтобы они не чувствовали страха и изоляции.